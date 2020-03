Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Corona und Rezession

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Corona und Rezession:

"Wegen der erheblichen Unsicherheiten, die momentan selbst kurzfristigen Prognosen anhaften, legen sich auch die Wirtschaftsweisen nicht auf ein Szenario fest.



Immerhin halten sie eine rasche Erholung der deutschen Volkswirtschaft für am wahrscheinlichsten. (...) Selbst wenn das Wirtschafts- und Geschäftsleben hierzulande schon bald wiederbelebt wird, reicht das allein nicht aus: Gerade eine exportorientierte Volkswirtschaft wie Deutschland ist darauf angewiesen, dass sich auch die Lage in anderen Ländern, insbesondere in der EU, relativ rasch nachhaltig verbessert. Daran aber sind erhebliche Zweifel angebracht."/yyzz/DP/nas