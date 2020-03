Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Corona und Freiheitsrechten

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Corona und Freiheitsrechten:

"Ein Virus, das Ende Dezember kaum jemand ernst nahm, ist zur Bedrohung von Gesellschaften weltweit geworden.



"Wer das immer noch nicht verstanden hat, dem ist eigentlich nicht mehr zu helfen. Deshalb sind auch in Deutschland Maßnahmen geboten, die noch vor Tagen undenkbar erschienen. (.) Und doch ist es Zeit für erste leise Warnungen. Auch der Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie erlaubt die Einschränkung bürgerlicher Freiheiten nur aufgrund von Fakten. Und die sind Bund und Länder am Wochenende zumindest teilweise schuldig geblieben. (.) Es ist überaus erfreulich, dass in der Corona-Krise wieder wissenschaftliche Erkenntnisse gefragt sind. Dann sollten politische Entscheidungen aber damit begründet werden. Auch ein Wettlauf, welches Bundesland als erstes die schärfsten Maßnahmen verhängt, ist der Sache nicht zuträglich. Sonst infiziert sich unsere Demokratie mit dem potenziell tödlichen Virus."