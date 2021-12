Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Bidens Demokratiegipfel

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Bidens Demokratiegipfel:

"Es hat was von Nikolaus-Tag: hier die Braven, da die Unartigen. Bidens Regierung teilt dabei die Welt aber gar nicht mal in Demokratien und Nicht-Demokratien ein. Nur 77 der Eingeladenen kann man getrost als freiheitlich verfasste Staaten bezeichnen. Und auf der Liste stehen so zweifelhafte Gefährten wie die Philippinen oder Pakistan. Die Erklärung für die doch durchwachsene Gästeliste des Gipfeltreffens am Donnerstag und Freitag: Manche sind zwar nicht so koscher, aber doch wichtige Alliierte. Dass Ungarn nicht dabei sein darf, Polen aber schon, ist nur ein Beispiel. Budapest ist zu China-freundlich und hat sich überdies bei Bidens Vorgänger Donald Trump angebiedert. Polen ist nicht nur innenpolitisch wichtig (polnischstämmige Wähler in Chicago), sondern unverbrüchlich auf Anti-Kreml-Kurs."/ra/DP/nas