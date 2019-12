Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Berlin/Mietendeckel

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu Berlin/Mietendeckel

"Trotz aller Verunsicherung stoßen die Maßnahmen des Senats gegen steigende Mieten in Umfragen auf Zustimmungswerte von über 70 Prozent.



(...) Es ist die letzte Chance, ein Stück vom alten Berlin mit seiner sozialen Durchmischung zu erhalten. Denn mit der Verdoppelung der Mieten bei Neuvermietungen allein in den vergangenen zehn Jahren ist ein Verdrängungsprozess in Gang gesetzt worden, der die Stadt in ihrer Struktur bereits radikal verändert hat. Schon damit, dass es Modernisierungen mit dem einzigen Ziel Mieterhöhung für 1,5 Millionen Wohnungen nicht mehr geben soll, ist vielen Menschen geholfen. Es ist deshalb einen Versuch wert, die Gentrifizierung für einen überschaubaren Zeitraum einzudämmen und zu beobachten, wie sich das Gesetz auf den Wohnungsmarkt auswirkt. Den Mietern verschafft der Deckel eine Atempause - nicht mehr, aber auch nicht weniger."/be/DP/zb