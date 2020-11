Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Atomausstieg/Vattenfall

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu Atomausstieg/Vattenfall

Vattenfall muss sich fragen lassen, ob es wirklich der große Sieg ist, der da errungen wurde.



Der schwedische Konzern hat in der Tat das Recht, auf entgangenen Gewinn zu klagen, wenn sich die Politik tapsig anstellt. Doch ins Feld führen kann Vattenfall nur zwei Meiler, Krümmel und Brunsbüttel, die damals bereits jahrelang vom Netz waren. Der Grund: Eine Panne jagte die andere. In diesem Fall läuft ja auch noch ein zweiter Prozess gegen den deutschen Staat: vor dem Schiedsgericht der Weltbank mit Sitz in Washington. Den hat Vattenfall als ausländischer Investor angestrengt. Doch egal, ob in Karlsruhe oder in Washington: Vattenfall fordert (und bekommt wohl) Entschädigung für eine Reststrommenge, die in Krümmel und Brunsbüttel vielleicht nie hätte produziert werden können - weil diese AKWs offenbar nicht mehr sicher zu betreiben waren. Zumindest fürs Image ist das schlecht.