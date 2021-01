Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Verlängerung des Lockdowns

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zur Verlängerung des Lockdowns

Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten haben keine andere Wahl: Um nicht direkt den nächsten Lockdown zu riskieren, werden sie am kommenden Dienstag nur eine Verlängerung beschließen können.



Nur so können die Krankenhäuser angesichts der hohen Neuinfektionszahlen vor einem Kollaps bewahrt werden. Das Klinikpersonal kämpft bereits an der Erschöpfungsgrenze. Jede Lockerung nach dem 10. Januar wäre somit ein Schlag ins Gesicht der vielen Pflegekräfte und Ärzte./ra/DP/zb