Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Verkehrswende

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Verkehrswende:

"Wir müssen weg von der Tankstellendenke! Der richtige Ansatz ist, das Laden zu Hause, am Arbeitsplatz und am Laternenmast zu ermöglichen.



Das schafft das vorhandene Leitungsnetz nach lokaler Ertüchtigung. Dann laden die Autos, während sie herumstehen - in Ruhe und ohne extremen Strombedarf. Das ist dann eher ein Thema für regionale Energieversorger. Was der Bund noch tun könnte? Für fünf Jahre die Mehrwertsteuer für E-Autos halbieren oder komplett streichen. Und die deutschen Autohersteller? Endlich die versprochenen Autos ausliefern, statt sie nur anzukündigen. Und die Autofahrer? Den Mut finden, in ein E-Auto einzusteigen und es Probe zu fahren, statt nur Bedenken vorzutragen. Viele werden danach gar nichts anderes mehr fahren wollen."/be/DP/he