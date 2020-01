Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Organspende

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Organspende:

"Eine Spende sollte ein Akt der Freiwilligkeit sein und keine Selbstverständlichkeit.



Das gilt auch für die Organspende. Nun könnte man argumentieren, dass es jedem zumutbar sei, sich einmal im Leben mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen und im Fall der Fälle einer Organspende zu widersprechen. In den Ländern, in denen bereits eine Widerspruchslösung bei der Organspende gilt, sind die Zahlen aber nicht unbedingt höher. Sie sind es nur dann, wenn die Widerspruchslösung auch mit einer straffen Organisation in den Kliniken verbunden ist."/yyzz/DP/he