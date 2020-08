Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Kanzlerkandidatur Scholz

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zur Kanzlerkandidatur Scholz:

"Wahlkampf ist wie Pandemie - ein Langstreckenlauf.



"Keine Frage, gerade jetzt kann Scholz mächtig punkten: An der Seite von Merkel, Spahn und Altmaier vermittelt er den Eindruck, immer weitere Milliarden aus den Ärmeln schütteln zu können, um Deutschland aus der Krise zu führen. Und dieses Geld hilft tatsächlich - ob Millionen von Kurzarbeitern oder Beschäftigten in Hunderttausenden darbender Klein- und Großunternehmen. Der Mann mit der goldenen Gießkanne steigt in den Umfragewerten in nie gekannte Sphären. Taktisch also durchaus ein kluger Schachzug, ihn gerade jetzt zu nominieren. Die Frage ist, wie lange die Zustimmung in der Bevölkerung trägt. Und ob ihm noch Ungemach wie etwa Wirecard droht."