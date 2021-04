Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Diskussion um die Schuldenbremse

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Diskussion um die Schuldenbremse:

"Der Finanzminister nach Olaf Scholz wird ausbaden müssen, dass die aktuelle Regierung das Geld mit vollen Händen ausgegeben und die Sozialausgaben so großzügig ausgeweitet hat.



Gleichzeitig müssen Zukunftsinvestitionen in den Klimaschutz und die Digitalisierung deutlich ausgeweitet werden. Hinzu kommt, dass die nächste Regierung wegen der Demografie wohl um eine ungemütliche Rentenreform nicht herumkommt: Das Renteneintrittsalter wird weiter steigen, zumindest für Teile der Versicherten. Auf die nächste Kanzlerin, den nächsten Kanzler kommen also Herkulesaufgaben zu. Erstaunlich, dass sich Markus Söder und Armin Laschet trotzdem so erbittert um den Job schlagen."