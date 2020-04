Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Debatte um Grenzöffnungen in der EU

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Debatte um Grenzöffnungen in der EU.





"So schnell die Grenzen in der EU wieder kontrolliert wurden, so langsam läuft deren Öffnung. Es ist ja richtig, auf die jeweilige regionale und nationale Pandemiesituation Rücksicht zu nehmen. Aber nicht nur die Menschen, sondern auch die Unternehmen müssen wissen, wann sie wieder ihre grenzüberschreitende Arbeit aufnehmen. Eine Perspektive ist gefragt. Von den Innenministern gab es nichts dazu. Nun droht ein europäischer Flickenteppich mit Gesundheitskontrollen - egal, in welcher Form. Niemand weiß, ob er im Sommerurlaub in die österreichischen Alpen oder an die kroatische Adria fahren kann. Die Unsicherheit hilft nicht nur den Bürgern nicht, die jetzt ihre freien Wochen planen wollen, sie beschädigt auch die Reisebranche, der man eigentlich eine positive Aussicht zum Beispiel für die Herbst- und Winterferien geben müsste."/yyzz/DP/he