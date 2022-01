Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Corona-Politik in der Omikron-Welle

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Corona-Politik in der Omikron-Welle:

"Obwohl es seit Wochen stabile Mehrheiten in der Bevölkerung für eine Impfpflicht gibt, halten es Lauterbach und Kanzler Olaf Scholz nicht für nötig, schnell einen Antrag dazu in den Bundestag einzubringen. Das dürfte dazu führen, dass im März die ohnehin stark beanspruchten Pflegekräfte geimpft sein müssen, während sie weiter über Monate hinweg den mehrheitlich Ungeimpften auf den Intensivstationen das Leben retten sollen. Diese Politik schürt Frust. Und es ist dieselbe Politik, die es an vielen Orten nicht geschafft hat, Corona-Demos zu verbieten oder in so geordnete Bahnen zu lenken, dass sie den Vorschriften genügen, die eine Mehrheit der Bevölkerung beherzigt - und auf die sich diese Mehrheit geeinigt hat. So kann Demokratie nicht funktionieren."