Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Afrika-Reise von Kanzler Scholz

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Afrika-Reise von Kanzler Scholz:

"Es ist aus einer Vielzahl von Gründen richtig, dass Scholz den geschundenen Kontinent so früh auf sein politisches Raster setzt. In Niger und in anderen Staaten können noch beträchtliche Rohstoffvorkommen erschlossen oder für den eigenen Bedarf gesichert werden: Gas, seltene Metalle und - für die, die es immer noch haben wollen - auch Uran. Wenn man nicht will, dass das alles gegen ganze Staaten versklavende Konditionen in chinesischen Zugriff gerät, muss man selbst Flagge zeigen. Aber auch militärisch sollte man an Europas Südflanke wachsam bleiben. In Mali, wo deutsche Soldaten stationiert sind, steht Putin dank des massiven Einsatzes von Söldnern und Propaganda ganz knapp vor einem für den Westen durchaus heiklen Sieg. Also, lieber Herr Scholz: Reisen und lernen Sie. Aber verlieren Sie beim Thema Lernen bitte auch in der Subsahara die Ukraine nicht aus dem Blick."/kkü/DP/he