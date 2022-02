Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Verhältnis von CDU und CSU

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Verhältnis von CDU und CSU:

"Zwischen München und Düsseldorf etwa gibt es nach wie vor kein vertrauensvolles Verhältnis - eher ein kritisches Beäugen. So schnell ist der Umgang mit Armin Laschet nicht vergessen. Und auch bei der CSU hadert man immer noch, wie sich die große Schwester über bayerische Machtansprüche hinweggesetzt und sich in Teilen damit auch gegen die Stimmung in den CDU-Landesverbänden gestellt hat. Auch wenn man in Friedrich Merz sicher nicht zuvorderst einen Friedensengel vermutet - er wird in seinen neuen Funktionen als CDU-Vorsitzender und Unionsfraktionschef viele Gespräche führen müssen. Verletzungen brauchen Zeit, um zu heilen."/yyzz/DP/he