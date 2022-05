Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Unionsangriff auf Scholz

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Unionsangriff auf Scholz:

"Parteipolitische Geländegewinne vor Landtagswahlen machen zu wollen, ist unwürdig und peinlich. Dass Merz nun am Montagabend nach Kiew reisen will, verstärkt den Verdacht, dass es dem Oppositionsführer genau darum geht: selbst Punkte zu machen und den SPD-Kanzler zu schwächen. Dass Scholz noch nicht in Kiew war, ist kein Beweis mangelnder deutscher Solidarität. Sollte Scholz eine solche Reise erwägen, wäre er klug beraten, das nur zusammen mit anderen westlichen Regierungschefs zu tun."/ra/DP/he