Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum SPD-Parteitag

KONLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum SPD-Parteitag

Die Abkehr von der Schuldenbremse und von Hartz IV sowie die Rückkehr zur Vermögensteuer dürften kaum jemand vom Hocker reißen.



Und so sind dies eher Streicheleinheiten für die sozialdemokratische Seele, denn Politikangebote für eine breite Masse. Wer solch einen Auftritt hinlegt, der verweigert sich letztlich einer Zukunft, die das Land vor gewaltige Herausforderungen stellen wird und zum Teil schon stellt. Dafür bräuchte es überraschende, mutige Konzepte. Doch davon ist die SPD meilenweit entfernt. Derzeit lebt die Partei fast nur noch von ihrer großen Tradition. Machtpolitisch ist die SPD jedoch zu einer regionalen Volkspartei geschrumpft. Wiederbeleben lässt sie sich allenfalls noch in der Opposition. Doch selbst dann ist völlig offen, welchen Grund sie den Bürgern präsentieren will, damit diese der SPD wieder ihre Stimme geben.