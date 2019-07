Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Fall der Kapitänin Carola Rackete

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Fall der Kapitänin Carola Rackete:

"Carola Rackete ist sozusagen der Gegenentwurf zu Salvini.



Sie ist das humanitäre Gewissen auf hoher See. Sie lässt niemanden untergehen - und kämpft dafür, dass Rechtspopulisten kein Oberwasser bekommen. Als Kapitänin der "Sea Watch 3" hatte sie 40 verzweifelte Flüchtlinge an Bord und fuhr nach zwei Wochen auf dem Meer "unerlaubt" in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa ein. Dort wurde sie festgenommen. Sie wusste, welches Risiko sie im Namen der Menschlichkeit einging. Carola Rackete ist eine Heldin unserer Zeit. Dass das viele so sehen, zeigt die enorme Resonanz auf zwei Spendenaufrufe. Über die Aktion der Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf kamen bis Montagmittag mehr als 735 000 Euro zusammen, auf einer italienischen Facebook-Seite wurden mehr als 410 000 Euro gesammelt. Das Geld ist ein Rettungsanker - für ein teures Gerichtsverfahren, ein neues Schiff und für einen humanitären Kurs."/yyzz/DP/he