Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Auftritt des Kanzlers in der Krise

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Auftritt des Kanzlers in der Krise:

"Unmittelbar vor einem neuen Höhepunkt der Corona-Krise so kurz vor Weihnachten strahlte Scholz das Gegenteil der Eigenschaften aus, die man sich in dieser Situation wünscht: Zupackend, dynamisch, entschieden wirkte Scholz nicht, sondern einfach nur erschöpft. Mag sein, dass das nur eine Momentaufnahme gewesen ist. Mag sein, dass die ruhige und leise Art dem Naturell des Hamburgers entspricht. Doch Scholz darf die öffentliche Wirkung seiner Auftritte nicht unterschätzen: Er ist jetzt nicht mehr Vizekanzler, sondern Kanzler. Er ist der Mann, von dem die Deutschen sich wünschen, dass er sie sicher durch diese Krise und alle künftigen Krisen führt. Merkel hatte nach 16 Jahren Autorität, auch wenn es ihr wie Scholz an Charisma mangelte. Ihr Nachfolger muss sich diese Autorität erst noch erarbeiten."/yyzz/DP/he