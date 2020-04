Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Wiederaufbaufonds der EU

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Wiederaufbaufonds der EU:

"Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will keinen Wiederaufbau, sondern ohnehin fällige Schritte nach vorn zu Klimaneutralität, Digitalisierung und nachhaltiger Wirtschaft machen.



Und sie hat recht. Denn die bereits getroffenen Beschlüsse sind nichts anderes als ein gewaltiges Konjunkturprogramm, das alles leisten könnte, was als Anschub für die Nach-Coronavirus-Ära nötig ist. Dies gilt umso mehr, als nun über Hilfspakete nachgedacht wird, die in normalen Zeiten völlig undenkbar gewesen wären. Von der Leyens eigener Vorschlag hat zudem noch den Charme, den Streitpunkt gemeinsame Haftung für die Schulden anderer vom Tisch zu räumen. Das wäre ein guter Neuanfang, der auch wieder Solidarität in die Gemeinschaft zurückbringen könnte."