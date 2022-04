Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Waffenlieferungen an die Ukraine

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Waffenlieferungen an die Ukraine:

"Für die Menschen in der Ukraine geht es nicht um ein abstraktes, grausames Schlachtfeld. Für sie geht es in jeder Minute um den sehr konkreten Unterschied zwischen Leben und Tod, Freiheit und Unterdrückung. Vor allem verstehen sie nicht, warum so viele Deutsche nicht erkennen, was der Krieg mit ihnen zu tun hat. In den staatlich gelenkten Medien Russlands wird längst darüber diskutiert, wann nach dem Sieg gegen die Ukraine auch Moldawien, das Baltikum, Polen und Deutschland an der Reihe sein sollen. Jede schwere Waffe, die Deutschland zurückhält, macht es wahrscheinlicher, schwächt nicht nur die mögliche Widerstandsfähigkeit der Ukraine. Sie nicht zu liefern, macht es wahrscheinlicher, dass der Krieg immer näher rückt, statt in der Ukraine zu enden."/be/DP/nas