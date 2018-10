Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Urteil/Bundesarbeitsgerichts/Kirchen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Urteil/Bundesarbeitsgerichts/Kirchen:

"Was immer noch zu wenig bekannt ist und was die Kirchen gern verschweigen: Viele kirchliche Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Kitas werden größtenteils vom Staat, also vom Steuerzahler finanziert.



Und genau dies ist der Grund, warum die Kirche schlichtweg kein Recht darauf haben darf, ihre eigenen Moralvorstellungen in ihrer Einstellungspraxis anzuwenden. Wer bestellt, der bestimmt auch. Insofern ist das Urteil des Bundesarbeitsgerichts ein starkes Signal. Doch die Kirchen sollten sich auch aus eigenem Interesse einmal Gedanken machen, ob sie nicht generell Abstand von ihren Sonderregeln bei Einstellungen nehmen. Angesichts des enormen Vertrauensverlustes, den sie nicht erst seit dem Missbrauchsskandal erlitten haben, wäre das sehr ratsam. Es wird höchste Zeit, dass die Kirchen auch in ihrer Personalpolitik in der Realität unserer modernen Gesellschaft ankommen."/DP/he