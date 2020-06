Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Trumps letztem Aufbäumen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Trumps letztem Aufbäumen

Dass sich sein Stabschef dafür entschuldigte, sich für Donald Trumps martialische Show auf dem Lafayette-Platz hergegeben zu haben, zeigt, wie sehr der US-Präsident auf verlorenem Posten kämpft.



Im Jahr 2020 finden sich nicht mehr genügend Kulturkrieger, die mit ihm in das letzte Gefecht ziehen wollen. Was nicht heißt, dass Trump kampflos aufgeben wird. Das macht ihn und seine Anhänger gefährlich. Aber er sieht zunehmend wie jemand aus, über den die Zeit hinweggegangen ist. Die Ära Trump lässt sich als das letzte Aufbäumen in einem Bürgerkrieg verstehen, der zwar militärisch, aber politisch nie wirklich aufhörte. Mit seiner Abwahl im November ginge mehr als eine Präsidentschaft zu Ende./al/DP/mis