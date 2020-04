Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Trumps Kampf gegen das Corona-Virus

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Trumps Kampf gegen das Corona-Virus:

"Täglich um 17 Uhr schlägt für die Zuschauer der US-Nachrichtenkanäle die Stunde, ihre geistigen Schutzmasken anzulegen.



Denn kurz darauf tritt einer vor die Kameras, der mit der Autorität des Präsidentenamts Dinge verbreitet, die so toxisch wie das Coronavirus selbst sind. Während die Reporter im Weißen Haus längst sozialen Abstand halten, schützen Amerikas TV-Sender ihre Zuschauer nicht vor der Ansteckungsgefahr, die von dem Virus der Desinformation ausgeht. Ungefiltert übertragen sie seit Wochen die zweistündige Corona-Show Trumps, deren kleinstes Problem die narzisstische Selbstdarstellung des Präsidenten ist. Dieser versucht sich wahlweise in der Rolle des Kriegspräsidenten, Medienkritikers und Cheerleaders. Und entpuppt sich dabei als ein in der Krise überforderter Reality-TV-Entertainer."/ra/DP/he