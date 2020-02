Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Thüringen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Thüringen:

"Es ist ein Zeichen der Führungsschwäche der Bundes-CDU, dass niemand den Parteifreunden in Erfurt einen wirklichen Ausweg aus der zum großen Teil selbst verschuldeten Krise weist.



Statt Alternativen werden dort nur Denk- und Handlungsverbote bekräftigt. Es ist nicht verwunderlich, dass Jens Spahn, Friedrich Merz und Norbert Röttgen dies tun. Würden sie dem Drängen der Erfurter Christdemokraten nachgeben, bräuchten sie gar nicht erst als Kandidaten für den Parteivorsitz anzutreten. Doch mit wahlkämpfenden Kandidaten lässt sich kein Staat machen. Je länger dieser Zustand anhält, umso tiefer wird die CDU in einem Sumpf von Stillstand und Handlungsstarre versinken. Weder Thüringen noch der gesamten Republik kann dies in diesen schwierigen Zeiten guttun."/yyzz/DP/nas