Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu SPD-Wahlschlappe in Schleswig-Holstein

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu SPD-Wahlschlappe in Schleswig-Holstein:

"Stegner ist bekannt wie ein bunter Hund.



Er formuliert präzise und nutzt jede Gelegenheit, der Union einen einzuschenken. Doch genau darin liegt das Problem. Stegner ist so allgegenwärtig, dass viele Leute seiner ewigen Einwürfe überdrüssig geworden sind. Er ist mitverantwortlich für die Misere der SPD in Deutschland, auf die er jetzt mit dem Finger als Ursache für die Wahlklatsche in seinem Land zeigt. Damit macht sich Stegner unglaubwürdig bei den Menschen. Von Selbstkritik fehlte jede Spur."/yyzz/DP/he