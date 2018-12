Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Nahles/Jusos

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Nahles/Jusos:

"Der Angriff von Andrea Nahles auf die Jusos war ein Eigentor, auch wenn ihn viele Kühnert-Kritiker gutheißen dürften.



Dabei braucht die SPD doch ein Korrektiv. Es ist nicht die Hauptaufgabe der Jusos, Lobeshymnen auf die Regierungsbeteiligung der SPD zu singen, die sie von Anfang an nicht wollten. Solange die Kritik fair und konstruktiv ist, sollte sie der Parteiführung sogar willkommen sein. Nahles und Co. müssen selbst noch viel stärker für Optimismus sorgen und können sich glücklich schätzen, einen engagierten Jugendverband zu haben, der dafür brennt, die Partei nach vorn zu bringen. Denn in dem Ziel sind sie sich ja einig."/zz/DP/he