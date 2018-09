Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Maaßen-Affäre/Missbrauch/Diesel

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Maaßen-Affäre/Missbrauch/Diesel:

"Ein Teil der deutschen Eliten hat ein massives Problem: Sie leiden unter einem gewaltigen, selbst verschuldeten Verlust an Legitimität und Autorität in der Bevölkerung.



"Ein Teil der deutschen Eliten hat ein massives Problem: Sie leiden unter einem gewaltigen, selbst verschuldeten Verlust an Legitimität und Autorität in der Bevölkerung.

Nun mag man einwenden, dass sich die politischen, wirtschaftlichen und kirchlichen Eliten nach dem Druck aus der Bevölkerung bewegt haben, dass die Demokratie also doch funktioniere. Das ist jedoch eine sehr trügerische Sicht. Denn tatsächlich bewegen sich die Verantwortlichen immer nur so weit, wie sie es müssen, weil ihnen die Wähler oder die Gläubigen davonlaufen. Das wirklich Fatale ist aber, dass die Eliten mit ihrem Verhalten die Grundregeln des friedlichen Miteinanders infrage stellen. Wenn Fehlverhalten im Amt, Missbrauch von Schutzbefohlenen und massenhafter Betrug keine Folgen mehr haben, vertuscht und abgewälzt werden, dann untergräbt das das Fundament des Rechtsstaats. So zerstört sich eine Demokratie ganz langsam selbst."