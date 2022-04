Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Lauterbachs Rückzieher

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Lauterbachs Rückzieher

Für Lauterbach wird der Vorgang trotz aller Reue nicht folgenlos bleiben können. Ein Rücktritt wäre maßlos übertrieben und nicht angemessen. Lauterbach muss sich nun aber fragen, wie er ein solches Desaster künftig verhindern will. Er gibt mit seinem Zickzackkurs Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker, die ihm zwar vor Amtsantritt seine fachliche Kompetenz nicht abgesprochen hatten, sehr wohl aber die Fähigkeit, in der Krise ein Schlüsselministerium zu leiten, dessen Kommunikation nach außen höchste Bedeutung hat. Schließlich sind die aktuellen Lockerungen, Beschränkungen und Ausnahmeregelungen für die meisten Bürger kaum noch zu durchschauen. In so einer Lage zusätzliche Verwirrung zu stiften, zerstört wichtiges Vertrauen./kkü/DP/zb