Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Lambrechts unglücklicher Rolle

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Lambrechts unglücklicher Rolle:

"Keine Frage, das Amt ist extrem fordernd. Erst recht in diesen Zeiten von Krieg und Krise. Die Ministerin befindet sich schon jetzt im Selbstverteidigungsmodus. Sie ist zum Kristallisationspunkt für alles geworden, was in Deutschland im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg schiefläuft. Eigentlich wollte sie ja aus der Politik aussteigen. Aber nun ist sie mittendrin. Viel stärker, als sie es womöglich gewollt hat. Sie steht in ihrem ganz persönlichen Kampf."/be/DP/he