Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' (Koblenz) zum Kneipensterben

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" (Koblenz) zum Kneipensterben

Restaurants konnten sich im Shutdown mit Außer-Haus-Verkauf ein paar Euros sichern.



Kneipen nicht. Dennoch reduzierte der Gesetzgeber den Mehrwertsteuersatz nur auf Speisen, nicht auf Getränke. Widersprüchlich auch die Motivation: Gerade noch senkte der Staat die Mehrwertsteuer, um den Unternehmen zu helfen, nun senkt er die Mehrwertsteuer in der Erwartung, dass die Firmen das an die Verbraucher weitergeben. Das wirkt noch nicht wie ein durchdachtes Konzept. Nötig erscheint vielmehr, die Strategie aus dem Beginn der Krise aufzugreifen. Da wurden diejenigen Personengruppen identifiziert, die mit der Ausbreitung der Infektion ein besonderes Risiko hatten. Dieses Prinzip empfiehlt sich nun auch für Branchen und einzelne Firmengruppen. Noch macht die Koalition die Hilfe an Umsätzen in fixen Monatsvergleichen fest. Der Erhalt wichtiger Orten der Geselligkeit ist damit nicht gesichert./yyzz/DP/mis