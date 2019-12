Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Green Deal/EU

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Green Deal/EU

Die Diskussionen zeigen bereits im Ansatz, dass der "Green Deal" noch keineswegs in trockenen Tüchern ist.



Zwar war von der Leyens Strategie, dem Gipfel eine Art Absichtspapier vorzulegen, durchaus plausibel, weil damit verhindert werden sollte, dass sich die Staatenlenker in Detailfragen verlieren. Aber genau das steht nun an. Der französische Staatspräsident hat etwa durchblicken lassen, dass er sich im Zweifel vor seine Bauern stellen wird, um diese vor zusätzlichen Belastungen zu schützen. Klimaneutralität ohne eine moderne Landwirtschaft ist aber nicht denkbar. Die EU wird also um ihre grüne Zukunft noch ringen müssen. Und alle wissen, dass die Zeit für die Umsetzung knapp wird./yyzz/DP/zb