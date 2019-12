Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Entschädigung für Thomas-Cook-Kunden

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Entschädigung für Thomas-Cook-Kunden

Die Branche braucht in Deutschland dringend eine funktionierende Absicherung.



Diese muss überschaubare Risiken kleiner Reiseveranstalter genauso abdecken wie die von Giganten wie TUI. Die teuren Erfahrungen bei der Thomas-Cook-Pleite lehren einerseits, dass auch in Deutschland gut verdienende Töchter durch die Insolvenz ihrer Mütter in den Abgrund gerissen werden können. Und sie lehren andererseits, dass Lobbyisten-Einflüsterungen zum Schutz einer wichtigen Wirtschaftsbranche selten getraut werden sollte. Der zweite Schritt gilt der weiteren Aufklärung, warum sich die alte Bundesregierung über alle Warnungen hinwegsetzte. Es mussten schon Bundesminister gehen, die dem Staat deutlich weniger Finanzschaden bescherten als der damals als Verbraucherschutzminister zuständige Heiko Maas./be/DP/zb