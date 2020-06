Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft:

"Wenn Deutschland eine stark verunsicherte EU durch die zweite Hälfte dieses Jahres führt, werden noch einmal die Fähigkeiten von Angela Merkel als Krisenmanagerin gefragt sein.



Vielleicht fügt es sich da, dass die Regierung der größten europäischen Volkswirtschaft die EU in einer Zeit führt, in der Brexit, Corona-Pandemie und der Rückfall in nationale Egoismen in Europa unheilvoll zusammentreffen. Merkel hat in ihrer Regierungserklärung tatsächlich gesagt, dass sie sich auf diese Aufgabe freut. Man darf es ihr glauben."/yyzz/DP/he