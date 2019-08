Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zur Burka

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zur Burka:

"Die Burka und die vielen weiteren Arten der Unsichtbarmachung von Frauen werden etikettiert als freie Religionsausübung.



Deshalb kann man die Vollverschleierung in Deutschland nicht verbieten. Der Staat ist schon so weit gegangen, wie nur möglich, indem er Beamtinnen und Soldatinnen zwingt, im Dienst auf dieses Kleidungsstück zu verzichten - auch bei Ausweiskontrollen muss der Schleier gelüftet werden. Es gibt aber noch einen Grund, nicht weiterzugehen: die ohnehin zunehmende Intoleranz innerhalb der Gesellschaft. Den Anblick von Vollschleiern zu ertragen, ist nämlich ein zivilisatorischer Akt. Man kann das aushalten. Alles zu verbieten, was einem nicht gefällt, folgt zudem der irrigen Annahme: Aus den Augen aus dem Sinn. Wenn es nur so einfach wäre."/yyzz/DP/he