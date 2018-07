Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Zustand der CSU

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Zustand der CSU:

"Die Partei bereitet gerade einen Prügelknaben vor, dem man das voraussichtliche Desaster bei der Landtagswahl anlasten kann.



Das hat Seehofer mit seinem Kampagnen-Vorwurf vermutlich richtig erkannt. Der CSU-Chef ist an der Misere auch sicher nicht unschuldig. Aber er ist eben nur das Symptom einer viel tiefer gehenden Krise der Bayernpartei. Das eigentliche Problem der CSU ist, dass ihr eine schlüssige Strategie für den Umgang mit der AfD fehlt. Das einzige, was der Partei bislang dazu einfiel, war ein Rechtsruck, um Wähler am rechten Rand abzufischen. Seehofer hat sich vorbildlich daran gehalten. Das Vorhaben allerdings ist krachend gescheitert. Es wäre an der Zeit, sich Gedanken über einen alternativen Plan zu machen. Aber auf Seehofer einzudreschen ist eben einfacher."/zz/DP/he