Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Urlaub/Corona

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Urlaub/Corona:

"Beim Urlaub kulminieren zwei besonders wichtige Aspekte: Er ist das Rückgrat der Tourismusindustrie und er bedarf der Freiheit.



Urlaub innerhalb eines eingezäunten Gebiets ist kein Urlaub. Er hätte dann nichts mehr mit dem Ausbruch aus der heimischen Tretmühle zu tun, würde vielmehr an sozialistische Landverschickung erinnern, als an die schönste Zeit des Jahres. Zu der inneren Bedürftigkeit kommt das Ökonomische hinzu. Und an diesem Punkt reicht es eben nicht mehr, das alte Zelt aus dem Keller zu holen und sich im Grünen ein Plätzchen zu suchen. Davon wird kein Kellner, kein Hotelier satt. Und der Platz reichte dazu auch nicht aus. Urlaub 2020 ist eine Herausforderung."/yyzz/DP/he