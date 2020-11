Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu USA/Biden

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu USA/Biden:

"Ähnlich wie beim engen Rennen zwischen Emanuel Macron und Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 2017 in Frankreich, setzte sich - zwar in letzter Minute, dann aber umso überzeugender - der Wille zu Freiheit in Rechtsstaatlichkeit durch.



Altmodische Werte wie Anstand und Mitgefühl wiegen schwerer als Dauerprovokationen. Der alte Joe Biden stahl dem nur etwas jüngeren Trump sozusagen die Show. Und genauso wie der damalige Jungspund Macron löst auch Biden nahezu euphorische Kräfte aus. In beiden Fällen ging es bei der Wahlentscheidung um ein Verhinderungsmotiv - verstanden wird aber angesichts des Ergebnisses etwas ganz anderes: Demokratie ist zum guten fähig. Das Volk muss es nur wollen."/yyzz/DP/he