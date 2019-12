Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Trump/ Nord Stream 2

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Trump/ Nord Stream 2:

"Die Sanktionen sind hochbrisant.



Zum einen, weil sie nur dem einen Ziel dienen: Amerika will sein Fracking-Gas an den Mann bringen, das dann in flüssiger Form vollkommen umweltfrevlerisch über den großen Teich verschifft werden soll. Zum anderen geht der europäische Energie- und erst Recht der Binnenmarkt die USA nichts an. Macht Trumps Sanktionsumsetzung Schule, so sind demnächst auch Strafmaßnahmen fällig, falls der chinesische Anbieter Huawei am Ausbau des Mobilfunknetzes 5G beteiligt wird. Und dennoch bleibt mitten in der großen Empörungsrhetorik eine Frage: Wäre dieser Bruch zwischen den USA und Deutschland mittels kluger Diplomatie vermeidbar gewesen?/be/DP/he