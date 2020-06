Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu SPD/Bundestagswahl 2021

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu SPD/Bundestagswahl 2021:

"So lange die Sozialdemokraten aber nicht einsehen, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden, und dass die verelendeten Arbeitermassen der Vergangenheit angehören, so lange werden die Erben von Willy Brandt politisch darben.



Weil eine weitere, dann fünfte, Große Koalition, ungefähr so realistisch ist, wie eine von Donald Trump angeführte Friedensmission, bleibt somit im nächsten Jahr nur die Option Schwarz-Grün. Ob die Genossen sich dann schwarz oder grün ärgern wollen, müssen sie selbst entscheiden."/yyzz/DP/he