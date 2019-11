Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu SPD

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu SPD:

"Die Genossen haben in den nächsten Wochen zwei wichtige Übungen vor sich.



Sie müssen sich zum einen hinter einem der Führungsduos vereinen, Geschlossenheit zeigen. Zum anderen benötigt die Partei eine Agenda für die Zeit nach der Großen Koalition. Selbst wenn diese regulär erst in zwei Jahren endet, kommt die Sozialdemokratie im beginnenden 21. Jahrhundert nicht ohne diese eine große Erzählung aus, die ehemals in mehr Arbeiterrechten bestand und die heute - da hat Hans-Jochen Vogel völlig recht - nur in einer Bändigung des Raubtierkapitalismus bestehen kann. Ob Betongold oder digitale Aushöhlung des sozialen Zusammenhalts: Die neue Welt braucht eine soziale Interpretation."/be/DP/he