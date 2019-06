Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu SPD

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu SPD:

"Hinter der Grundsatzentscheidung der Sozialdemokraten steckt ja ein ernsthaftes Problem.



Die Partei muss wieder positiv sichtbar werden. Sie will bei den Wählern so smart rüberkommen wie derzeit die Grünen. Dass es für die Ökopaxen bis zu Habeck und Baerbock auch ein langer, harter Weg war, wird jedoch ausgeblendet. Zynisch formuliert könnte man sagen, dass die Grünen 30 Jahre lang zwei Flügel brauchten, um sich zu zerlegen, bei der SPD aber sind die Flügel als solche schon gar nicht mehr erkennbar. Der Krach aber schon. Die Doppelspitze ist kein Allheilmittel. Gerade in der Krise."/be/DP/he