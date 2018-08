Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Rasse/ Grundgesetz

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung' zu Rasse/ Grundgesetz":

"Und doch taucht dieses Wort Rasse immer noch missverständlich im Grundgesetz auf.



Es hat dort aber nichts zu suchen. Es war keine gute Idee, in Abgrenzung zur NS-Ideologie ein Wort zu verwenden, das doch nur in den Köpfen der Nazis und deren Vordenkern existierte, wobei es sich da um Biologen handelte, die schlicht ihre Profession verfehlt hatten. Also weg damit. Dass in Deutschland bisher nur die Linke auf diese Idee kam, verwundert dann allerdings doch. Schließlich wenden sich alle demokratischen Parteien gegen rassistisches Gedankengut - blättert man nur lange genug in deren Parteiprogrammen. (...) Sprache prägt unser Denken, letztlich auch unser Handeln. Wenn es also nur eine menschliche Rasse und nicht verschiedene gibt, dann sollte das in der Verfassung genau so benannt werden."/yyzz/DP/he