Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Pressefreiheit

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Pressefreiheit:

"Dass zwielichtige Regime die Wahrheit - und vor allem die Überbringer der Wahrheit, also die Journalisten, - mit Füßen treten, ist misslich, gehört aber zum jeweiligen autokratischen System.



Wenn aber in Demokratien Fakten und Meinungen unterdrückt werden, dann wird es wirklich eng für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, für die Einhaltung der Menschenrechte. Deshalb müssen in einem Rechtsstaat auch alle Einschränkungen, wie zum Beispiel auch die im Zuge der Coronakrise, immer wieder aufs Neue abgewogen und überprüft werden - auch vor Gericht. Die Pressefreiheit kann dabei stets als Seismograf für alle anderen Freiheitsrechte gesehen werden: Gerät sie in Gefahr, ist es auch mit einer freien Gesellschaft nicht mehr weit her."/ra/DP/he