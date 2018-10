Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merkel-Nachfolge

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Merkel-Nachfolge:

"Die CDU hat jetzt eine sehr schöne Phase vor sich.



Bewerber aus allen Lagern versuchen, den Merkel-Thron zu übernehmen. Das wird für keinen von ihnen ein leichtes Spiel. Für Merz nicht, weil seine politische Karriere in eine Zeit fiel, als rechts noch rechts und links noch links war. Die anderen sind entweder zu profillos (Laschet), zu radikal karriereorientiert (Spahn) oder laufen Gefahr für eine menschgewordene Merkel-Raute gehalten zu werden (Kramp-Karrenbauer). Aber genau in diesen Gegensätzen steckt das Zeug für eine lebhafte, die Partei stärkende Auseinandersetzung. Merkel selbst bemerkte ja süffisant, so viele Möglichkeiten habe es seit 18 Jahre nicht mehr gegeben."/DP/he