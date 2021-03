Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merkel/K-Frage

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Merkel/K-Frage:

"Bisher lag die Kanzlerin mit all ihren Mahnungen richtig.



Was vermutlich etwas mit ihrer naturwissenschaftlichen Orientierung als Physikerin zu tun hat, aber auch damit, dass sie meist nur dann etwas sagt, wenn sie auch etwas zu sagen hat. Nicht zuletzt wegen dieses Talents zur Führung kam Deutschland immer noch recht gut durch die Coronapandemie. (...) Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl verliert Merkel zunehmend an Autorität. Das ist ein natürlicher politischer Prozess, der durch Corona erst verzögert eintritt. Dennoch droht jetzt ein Machtvakuum zu entstehen. Der Druck steigt, die Nachfolgefrage zu klären. Mit Söder hätte Merkel einen Mitstreiter, mit Laschet einen verzagten Gegner an Bord. Ganz abgesehen von den taktischen Auswirkungen lässt diese Krisenzeit nur eine vernünftige Entscheidung zu: Söder muss es machen. Er ist der Zupackendere und er steht für eine Richtung."/al/DP/he