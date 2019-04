Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merkel/CDU

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Merkel/CDU:

"Die Schwarzen sind nach 18 Jahren mit Merkel an der Spitze gar nicht mehr so schwarz.



Die Partei hat sich Wählerschichten erkämpft, die früher an anderer Stelle ihr Kreuz gemacht haben. Und, ja, sie hat auch Stimmen im konservativen Lager verloren. Die Kunst besteht darin, eine Kurskorrektur vorzunehmen, ohne die neuen Wähler zu verschrecken. Ganz ohne Merkel wird das derzeit noch nicht funktionieren."/al/DP/he