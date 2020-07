Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Kretschmann/Urlaub

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Kretschmann/Urlaub:

"Der Vorstoß wirkt unausgegoren. Statt des Wohin sollte nämlich das Wie im Vordergrund stehen.



Wer sich in ein einsames Ferienhäuschen zurückzieht, kann im Grunde in viele Länder innerhalb Europas reisen, wem nach Feiern und Bierlaune zumute ist, der sollte dagegen gleich ganz zuhause bleiben. Auch Bayern wäre da die falsche Wahl. Generell verwundert aber auch der Zeitpunkt der Warnung. Baden-Württemberg hat mit als letztes Bundesland Ferien; also jede Menge Zeit zur Vorbereitung. Aber ähnlich wie beim digitalen Unterricht scheint die Landesregierung auch hier geschlafen zu haben. Das wiederum wirkt sich dann nach den Ferien negativ aus. Vermutlich nicht wegen massenweise infizierten Schülern, sondern wegen der technisch überforderten Lehrer."