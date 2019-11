Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Internet/Sprache

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Internet/Sprache:

"Es ist ein rasend kurzer Weg von der Entmenschlichung einer Person bis zu tätlichen Angriffen.



Oder bis zu Morddrohungen, wie sie jetzt Politiker erhalten. Nicht, dass das eine direkt etwas mit dem anderen zu tun hätte. Das trifft ja auch nicht auf die vielen Entgleisungen von AfD-Politikern zu, die muslimische Frauen am liebsten "in Anatolien entsorgen" lassen würden. Nur bedingt das eine das andere. Die Gewalt, ob in Halle, in Kassel oder München, gedeiht in einem Umfeld des Hasses. Keiner dieser Mörder war ein digitaler Analphabet. Sie allen haben sich vor ihren Bluttaten im Internet "informiert", das heißt, sie haben dort ihre Feindbilder geschärft."