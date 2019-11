Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Grundrente

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Grundrente:

"Warum lassen sich SPD und Union dann nicht darauf ein? Weil wichtige Protagonisten in den Regierungsparteien keine Lust mehr auf die Zusammenarbeit mit der anderen Seite haben.



Weil sie in der Union eine weitere Sozialdemokratisierung ihrer Partei fürchten, sollte auch die berühmte Zahnarztgattin grundrentenberechtigt sein (ideologisch ein sehr seltsames Argument, nun denn). Und in der SPD argumentieren sie, die Grundrente müsse jetzt und sofort umgesetzt werden, auch wenn sie so nicht im Koalitionsvertrag steht, weil ansonsten ein Ausstieg aus der GroKo unvermeidlich wäre (auch hier hinkt das Argument der Logik hinterher). Wer jetzt nicht koalitionsverdrossen wird, muss ein sehr dickes Fell haben."/al/DP/he