Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Energiewende/Ukrainekrieg

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung' zu Energiewende/Ukrainekrieg:

"Eine solche Wende ist alleine schon fällig, um als Industrienation wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn in dem Ausmaß, in dem den Bürgern die Gas- und Spritpreise die finanziellen Spielräume nehmen, gefährden diese zudem hunderttausende von Arbeitsplätzen. Und da ist das mögliche Ende der Globalisierung noch gar nicht mitgedacht. Krisen sind ja oft Innovationstreiber, Deutschland zugleich das Land der Tüftler und Denker. Da ließe sich doch etwas daraus machen. Und wenn für eine Übergangsphase die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland etwas länger laufen, dann wäre das verkraftbar. Vorausgesetzt, die Energiewende an sich würde deshalb nicht noch weiter hinausgezögert."/yyzz/DP/he